Митрополит Епіфаній: «Кожен новий рік – це наш черговий "білий аркуш"»

Глава Православної Церкви України Митрополит Епіфаній про цінність дару життя, традиційні підбиття підсумків року та важливість дякувати за все, що послав Господь:

«Добігає кінця 2021 рік. Насправді рік – це значний відрізок часу в житті людини, бо іноді навіть одна хвилина може змінити все життя. А цей рік – це аж 525 600 таких можливостей! Як ви їх використали? Чого досягли, а що б змінили чи виправили? І як плануєте провести наступний Богом відведений час?

Ніхто з нас не знає, яким буде майбутнє. Але всі ми бачимо своє сьогодення і маємо прекрасну можливість озирнутися назад. Навіщо? Щоби поглянути на те, як ми “заповнили” чистий аркуш паперу – рік нашого життя. Що ми “написали” на ньому, що пропустили, а якщо десь схибили чи помилилися, то повинні виконати роботу над помилками, виправивши огріхи. Маємо проаналізувати те, що лишаємо після себе і з чим йдемо далі, аби вправно й гідно “виписати” наступний “аркуш”, формуючи таким чином “книгу нашого життя”.

Не можна судити про книгу за її обкладинкою. Так само не можна судити про неї лише за передмовою або за першою главою. Книгу можна оцінити, тільки повністю її прочитавши. Так і людина, її буття, цінності, особистість розкривається не за зовнішньою “палітуркою”, чиїмись “анотаціями” чи “коротким змістом”, а за тим, що всередині, на кожному “аркуші” її життя, в кожному “слові”, вчинку і навіть “між рядками”.

Кожен новий рік – це наш черговий “білий аркуш”. Саме тому перед тим, як розпочинати нову “главу” нашого життя, ми на мить ніби зупиняємося, щоби зібратися з думками, з силами, озброїтися усім необхідним, виокремити важливе, залишити побічне в минулому і з надією зробити крок у майбутнє.

Читаючи або чуючи в ці дні про підсумки року, що минає, від різних людей, організацій, громад, установ та інституцій, приділіть більше уваги власним висновкам, змістовності власного життя. Бо минув ще один рік, а значить, ми – на рік ближче до зустрічі з Богом у вічності. І якою буде та вічність, залежить від кожного з нас тут, на землі.

Перед тим, як будувати плани на прийдешній рік, обов’язково подякуйте Богові за все, що Він послав нам. А дякувати є за що. Яким би не був для кожного з нас рік, що минає, Господь дарував нам життя, укріпляв наші сили і направляв всіх нас до спасіння.

Подякуймо за людей, що були поруч, за дах над головою і їжу на столі, за красу природи і живе довкілля, за свободу, право вибору, за всі дари і благодіяння, які ми звершували та приймали. Дякуймо і за спогади, за досвід, випробування, виклики, часом навіть втрати і поразки, які зробили нас сильнішими, дали нам щось зрозуміти, зміцнили нас духовно. Спасибі, Господи, за все!».

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