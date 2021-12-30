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Чорногорія посилила вимоги для в'їзду з України

Вероніка Рой

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Чорногорія через погіршення ситуації з коронавірусом посилює правила в’їзду. З 2 січня люди, які не щепились і не перехворіли, а також ті, для кого «термін дії» першого чи другого сплив, не зможуть в’їхати на територію країни як туристи. Про це пише Європейська правда з посиланням на посольство України у Чорногорії.

В’їзд можливий на підставі одного з двох документів та, додатково, негативного тесту:

  • наявність підтвердження повного курсу вакцинації, з умовою, що з другої дози минуло не більше 6 місяців до часу в’їзду;
  • підтвердження перенесеної хвороби, яким може бути старий ПЛР або експрес-тест – не старіший 180 днів і не новіший 10 днів.

Для обох категорій вимагають надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше 72 годин до в’їзду, або експрес-тесту, зробленого не більше 48 годин тому.

Такі умови будуть діяти щонайменш до 12 січня.

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Громадяни Чорногорії та іноземці, які мають посвідку на проживання в країні і не мають документів, що уможливлюють в’їзд без самоізоляції, повинні будуть 10 днів залишатися на карантині. Самоізоляцію можна завершити достроково з негативним тестом.

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