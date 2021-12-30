«Арену Львів» обладнають новим звуком за понад 20 мільйонів

Державне підприємство «Арена Львів» замовило звукове та мультимедійне обладнання на 21,5 млн грн. Це вже не перші великі цьогорічні договори, натомість минулого року на такі закупівлі коштів не виділили. Про це пише видання «Наші гроші. Львів».

Дві угоди на обладнання стадіон підписав наприкінці грудня цього року. Працівники замовили систему спортивного озвучування чаші стадіону за 13,7 млн грн. Фірма ТОВ «Маг Аудіо» має доставити товар до кінця цього року. А також вже оплатили комплект візуального обладнання вартістю 7,7 млн грн ТОВ «Сеас-Україна».

За останній рік стадіон «Арена Львів» виділив 119 млн грн на закупівлі – в сім разів більше, аніж минулого року. Найбільше, а саме 27 млн грн, пішло на освітлення. Згідною з угодою, замовили п’ять освітлювальних установок по 4,4 млн грн за штуку. Також цього року стадіон придбав захисні плити для футбольного поля на 25 млн грн.

Водночас минулого року на закупівлі в «Арена Львів» спрямували тільки 17 млн грн. При цьому найбільші угоди були вартістю до 4 млн грн на електроенергію. Тодішній директор стадіону Юрій Майборода заявив, що підприємство має понад 5 млн грн боргів. Нагадаємо, «Арена Львів» підпорядковується Міністерству молоді та спорту України.

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Найдорожче серед складових системи коштують 12 комплектів звукового обладнання для східної, північної та південної трибун – 5,1 млн грн. Ще 2,4 млн грн обійдуться вісім восьмиканальних підсилювачів. А 1,4 млн грн заплатять за чотири комплекти звукового обладнання для західної трибуни.

Загалом до системи входять також рами для підвісу звукового обладнання, цифровий мікшерний пульт, ноутбук для керування системою, цифрові радіосистеми, мікрофон, навушники, кабелі та кріплення.

Компанія-постачальник «Маг Аудіо» зареєстрована 2016 року в Київській області. Власниками є Борис Хасін та Леонід Хасін. Протягом 2020-2021 років фірма отримала державних замовлень на 16,8 млн грн, в основному на світлове та звукове обладнання.

Комплект візуального обладнання складається з робочих станцій, серверів керування відео та виводів на екрани, моніторів переглядів та дрібних обладнань, як-от кабелів чи роутерів. Найдорожче серед обладнання коштує комплект: робоча станція, монітор та звукова колонка – 2,1 млн грн. Ще 925 тис. грн обійшовся сервер керування відео, а по 616 тис. грн заплатили за два сервери виводу зображення на екрани. Ці ціни вказані у договорі без ПДВ.

Постачальник обладнання, київська фірма «Сеас-Україна» зареєстрована 2008 року. Кінцевими бенефіціарами через словацьку компанію «Сеас-Айемсі С.Р.О» є Дмитро Яшанов та Максим Глазунов. Протягом 2020-2021 років «Сеас-Україна» підписала бюджетних договорів на 20,3 млн грн. Найбільшою її угодою було постачання для «Арени Львів» серверного обладнання на 10,9 млн грн.

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