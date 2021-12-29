У Львові медики повернули 5-річній дівчинці здатність ходити

У дитячій лікарні на Орлика провели операцію на спинному мозку 5-річній дівчинці. Пацієнтка кілька років пересувалася тільки з візочком-опорою, а тепер отримала шанс самостійно ходити. Таке складне нейрохірургічне втручання у дитячій лікарні виконане вперше. Про це йдеться у Facebook Першого медичного територіального об’єднання Львова.

Медики розповідають, що дівчинка народилася, здавалося, здоровою дитиною: активно розвивалася і у рік, як більшість діток, навчилася ходити. Однак за кілька місяців м’язи в її ніжках почали напружуватися, з’явилося відчуття крепатури, яке щодень лише посилювалося. За якийсь час Христина вже не могла стати на стопи.

Причиною стала генетична хвороба Штрюмпеля. Це є спадкове захворювання, за якого вражаються бічні і передні спинномозкові стовпи. Хвороба небезпечна паралічем нижніх кінцівок.

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Алгоритм лікування такий: спершу лікарі приписують дитині ліки, які знімають спастику, тобто, напругу в ніжках. Підключається реабілітація, однак недуга прогресує і за якийсь час стає зрозуміло – без операції ходити вона не зможе.

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Селективна дорзальна різотомія – так називається рятівне для Христини хірургічне втручання. Під час нього нейрохірурги дістаються до спинного мозку і частково перерізають чутливі нерви, що йдуть до ніг і провокують напругу. Операцію треба виконати таким чином, щоб усунути проблему і не зачепити нерви, які відповідають за рух.

Ще донедавна такі операції виконувалися лише за кордоном. Однак батьки Христини після консультацій з клініками Туреччини, Ізраїлю та Польщі вирішили довіритися львівським лікарям.

Операція минула успішно: напруга у м’язах ніжок нашої маленької пацієнтки зменшилася. Наразі дівчинка проходить реабілітацію. І хоча без опори вона ще не ходить, але уже може повністю ставати на стопи. Якщо позитивна динаміка буде продовжуватися, 5-річна Христина невдовзі зможе вільно ходити.

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