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На Донеччині знайшли застреленим солдата-контрактника

Ольга Денисяка

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Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розслідує факт загибелі військовослужбовця контрактної служби на Донеччині. Солдата знайшли застреленим у голову 28 грудня. Про це йдеться у Facebook Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

28 грудня 36-річного військовослужбовця військової служби за контрактом з Запоріжжя виявили без ознак життя.

Попередньо встановлено, що старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин, перебуваючи на бойовому чергуванні, покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

За фактом загибелі військовослужбовця відкрили кримінал за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

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