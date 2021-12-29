На Донеччині знайшли застреленим солдата-контрактника

Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розслідує факт загибелі військовослужбовця контрактної служби на Донеччині. Солдата знайшли застреленим у голову 28 грудня. Про це йдеться у Facebook Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

28 грудня 36-річного військовослужбовця військової служби за контрактом з Запоріжжя виявили без ознак життя.

Попередньо встановлено, що старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин, перебуваючи на бойовому чергуванні, покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

За фактом загибелі військовослужбовця відкрили кримінал за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.