До львівської лікарні гелікоптером доставили 16-річну дівчинку, яка перебувала у комі після ДТП

До дитячої клінічної лікарні на Орлика Першого територіального медичного об’єднання Львова гелікоптером транспортували 16-річну дівчинку, яка отримала важкі травми під час ДТП. Постраждала перебувала у комі. Про це йдеться на сторінці Першого територіального медичного об’єднання Львова у Facebook.

ДТП сталася у Самбірському районі. У пацієнтки діагностували забій головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітки і живота, розрив селезінки та переломом лівого стегна. У живіт та легені довелося встановити дренажі.

У місцевій лікарні її терміново прооперували, аби дещо стабілізувати стан. Далі, з огляду на тяжкість, було ухвалене рішення забрати дівчинку у дитячу лікарню на Орлика Першого територіального медичного об’єднання Львова. Оскільки транспортування автівкою було загрозливим для життя, довелося задіяти вертоліт.

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Наразі дівчинка у реанімації нашої лікарні. Її стан стабільно важкий, вона перебуває на апараті ШВЛ.

Пацієнтці виконано операцію на стегні. За її станом пильнують найкращі спеціалісти: анестезіологи, хірурги, торакальні хірурги, нейрохірурги, неврологи та травматологи.

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Відео: Першого територіального медичного об’єднання Львова