Заступник міністра освіти звільнився після фото з помічницею

У вівторок, 28 грудня, Кабінет міністрів звільнив Ігоря Гарбарука з посади заступника міністра освіти і науки. Про це у Telegram повідомила членкиня Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

Минулого тижня Гарбарук (ліворуч) приїжджав до Львова із помічницею, одяг якої наробив резонансу у ЗМІ та соціальних мережах

«Щойно заступник міністра освіти Ігор Гарбарук був звільнений Кабміном за його заявою», – написала депутатка.

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Зазначимо, що Ігор Гарбарук був на посаді заступника міністра з липня 2020 року.

Нагадаємо, у суботу, 25 грудня, в Інтернеті оприлюднили фотографію, на якому мер Львова Анрій Садовий, заступник міністра освіти Ігор Гарбарук та брюнетка у сукні з відвертим декольте Христина Тишкун, яку заступник міністра представив як свою помічницю.

Відверта сукня Христини Тишкун спричинила бурхливу реакцію у соціальних мережах, ЗМІ та стала приводом для численних мемів та обговорень.

Як повідомили в ЛМР, 24 грудня Ігор Гарбарук приїхав до Львова з візитом, щоб подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.

Додамо, народився Ігор Гарбарук у 1969 році у Рівному. У 1994 закінчив Харківський державний інститут мистецтв імені І.П. Котляревського, а 2003 Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при ПУ, за спеціальністю «Управління проєктами». За даними Рух чесно, протягом останніх п’яти років проживає на території України у Києві, не судимий.

Христина Олександрівна Тишкун закінчила ЛНУ ім. Івана Франка та є магістеркою права. Живе в Києві. Також Тишкун у ЗМІ називають помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.