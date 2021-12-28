ОСТАННІ НОВИНИ

Заступник міністра освіти звільнився після фото з помічницею

Аліса Белей

|

У вівторок, 28 грудня, Кабінет міністрів звільнив Ігоря Гарбарука з посади заступника міністра освіти і науки. Про це у Telegram повідомила членкиня Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

Минулого тижня Гарбарук (ліворуч) приїжджав до Львова із помічницею, одяг якої наробив резонансу у ЗМІ та соціальних мережах

«Щойно заступник міністра освіти Ігор Гарбарук був звільнений Кабміном за його заявою», – написала депутатка.

Реклама партнерів

Зазначимо, що Ігор Гарбарук був на посаді заступника міністра з липня 2020 року.

Нагадаємо, у суботу, 25 грудня, в Інтернеті оприлюднили фотографію, на якому мер Львова Анрій Садовий, заступник міністра освіти Ігор Гарбарук та брюнетка у сукні з відвертим декольте Христина Тишкун, яку заступник міністра представив як свою помічницю.

Відверта сукня Христини Тишкун спричинила бурхливу реакцію у соціальних мережах, ЗМІ та стала приводом для численних мемів та обговорень.

Як повідомили в ЛМР, 24 грудня Ігор Гарбарук приїхав до Львова з візитом, щоб подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.

Додамо, народився Ігор Гарбарук у 1969 році у Рівному. У 1994 закінчив Харківський державний інститут мистецтв імені І.П. Котляревського, а 2003 Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при ПУ, за спеціальністю «Управління проєктами». За даними Рух чесно, протягом останніх п’яти років проживає на території України у Києві, не судимий.

Христина Олександрівна Тишкун закінчила ЛНУ ім. Івана Франка та є магістеркою права. Живе в Києві. Також Тишкун у ЗМІ називають помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Instagram Тишкун, з мережі Інтернет

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів