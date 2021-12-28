З 1 січня зростуть тарифи на воду: скільки платитимуть львів’яни

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП ) встановила тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для 45 водоканалів України, зокрема і для ЛМКП «Львівводоканал». Для мешканців міста Львова тариф встановлено на рівні 25,88 грн за м3. Він запрацює вже з 1 січня. Про це йдеться на сторінці «Львівводоканалу» у Facebook.

Коригування тарифу, як зазначають у «Львівводоканалі», відбулося через значне зростання вартості електроенергії, підвищенням ціни на реагенти та суттєвим підвищенням відрахувань до бюджету у вигляді податків та зборі.

Як йдеться у рішенні НКРЕКП, тарифи для ЛМКП «Львівводоканал» на 2022 рік будуть такими:

водопостачання – 14,41 грн за 1 м3 (без ПДВ);

водовідведення – 7,16 грн за 1 куб м3 (без ПДВ).

Загалом новий тариф для львів’ян становитиме 25,88 грн за м3. Проте директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович заявив, що навіть цей тариф не забезпечить стабільного фінансового стану підприємства.

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«Адже вартість електроенергії, яка в ньому закладена, менша, ніж вона є вже зараз. Водночас в ньому на інвестиційну програму та ремонтний фонд закладено мінімальні кошти, хоча це першочергові заходи для забезпечення безперебійної роботи підприємства, а також повністю вилучено витрати на збут, а це означає, що ми не будемо мати коштів на виплату заробітної плати для понад 300 працівників. Єдиний шанс для модернізації та оновлення системи водопостачання та водовідведення є залучення коштів, а також допомога міста. У ситуації, яка склалась, ми просимо мешканців своєчасно оплачувати за спожиті послуги» – прокоментував Дмитро Ванькович.

Новий тариф на послуги водопостачання та водовідведення набуде чинності з 1 січня 2022 року.

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