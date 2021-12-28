У Львові відзначать 113-ту річницю від дня народження Степана Бандери

1 січня у Львові відзначатимуть 113-ту річницю від дня народження провідника української нації, голови проводу ОУН Степана Бандери. Про це організатори заходу повідомляють у Facebook.

Зокрема заходи проходитимуть у Львові на пл. М. Кропивницького – площа біля пам’ятника Степану Бандері з 14:00 год.

Довідка

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Степан Бандера (1 січня 1909, Старий Угринів, Івано-Франківська область — 15 жовтня 1959, Мюнхен, ФРН) — український політичний діяч, один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів — голова Проводу ОУН-Б. Степан Бандера і Ярослав Стецько були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року.

5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року — в центральну Берлінську тюрму. З початку 1942 року до серпня 1944 року перебував у концтаборі Заксенгаузен в бункері «Целленбау». У вересні 1944 року його звільнили і запропонували участь в керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився.

Радянський уряд уповноважив КДБ вчинити вбивство Степана Бандери в Мюнхені, ФРН. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.

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