Майже пів тисячі людей у Львові травмувалися через ожеледицю. Як вберегтися?

У Львові лише протягом грудня до Клінічної лікарні швидкої допомоги звернулися майже пів тисячі осіб, які отримали травми через ожеледицю. Про це йдеться на сторінці Першого територіального медичного об’єднання міста Львова у Facebook.

468 людей з травмами звернулися до лікарні швидкої допомоги лише у грудні,93 з них довелося госпіталізувати.

Серед найчастіших травм – переломи верхніх та нижніх кінцівок, передпліччя, пошкодження зв’язок гомілковоступного та колінного суглобу, а також множинні забої різних ділянок тіла.

Медики дають декілька порад, аби уникнути важких травм у період ожеледиці:

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обирати зручне та неслизьке взуття із рельєфною підошвою;

ходити перевіреними маршрутами та обходити небезпечні ділянки дороги;

уповільнювати крок, адже при швидкій ходьбі несподіване падіння більш імовірне;

зміцнювати кістки, вживаючи кальцій, тоді ризик отримати важку травму із потребою оперативного втручання внаслідок падіння буде значно меншим;

якщо відчуваєте, що рівновагу не втримати і падіння неминуче, трішки присядьте, згрупуйтесь і напружте м’язи – це дозволить пом’якшити удар.

Якщо ж все ж послизнулись і травмувалися, слід обов’язково викликати «швидку» або завертатися до Першого територіального медичного об’єднання за адресами: вул. Миколайчука, 9; вул. Навроцького, 23; вул. Орлика, 4 (діти).

Нагадаємо, на початку грудня протягом чотирьох днів через ожеледицю на дорогах у Львові до травмпунктів потрапили 130 людей. Це на 60% більше звернень, аніж у незимовий період.

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