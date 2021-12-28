Майже 40% українців кажуть, що задоволені своїм життям, – опитування

38% опитаних українців стверджують, що задоволені своїм життям, протилежну думку мають близько 32% громадян. Про це свідчать результати опитування, яке проводила соціологічна група «Рейтинг».

Своє життя абсолютно влаштовує лише 13% українців, ще 25% кажуть, що в основному задоволені, 30% – скоріше задоволені. Таку думку здебільшого висловлювали люди з високим та вищим від середнього рівнем доходу. Також чим вище опитані оцінюють свій заробіток, тим успішнішим на їхній погляд був рік.

Натомість взагалі не задоволені своїм життям 11% громадян, ще 21% стверджує, що не дуже задоволений.

Водночас третина українців змогла реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх планів. Ще половині вдалось частково реалізувати плани і тільки 13% сказали, що їм нічого не вдалось.

Реклама партнерів

Так само українці оцінили успішність цього року: для кожного третього рік був успішним, для половини посереднім, й лише для кожного десятого – зовсім не успішний.

Натисніть на зображення для збільшення

Додамо, що дослідження проводили методом онлайн-опитування 4-7 грудня 2021 року. Участь у ньому взяли 1600 респондентів віком від 18 років із усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Похибка становить не більше 2,4%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.