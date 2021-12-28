Гігієна порожнини рота під час носіння брекетів

Отримати професійну консультацію щодо питань, пов’язаних із гігієною рота під час носіння брекет-систем, Ви зможете в клініках ЛюміДент, записавшись на прийом.

Для догляду за порожниною рота при ортодонтичному лікуванні використовуються:

Зубна щітка;

Зубний йоржик;

Зубна нитка (флос);

Ополіскувач порожнини рота;

Іригатор.

Зубні щітки

Ортодонтична зубна щітка має володіти такими властивостями:

зручність у використанні;

ефективність видалення зубного нальоту;

головка щітки невеликого розміру: для дітей — до 20 мм, для дорослих — до 30 мм;

невелика голівка забезпечує якісне очищення важкодоступних поверхонь порожнини рота;

зубна щітка з «V-подібною» щетиною дає змогу ретельно очистити наліт на зубах навколо дуги та брекетів;

щетина має бути синтетичною;

для запобігання травмуванню ясен необхідно, щоби кінчики щетини були закруглені;

оптимальною є щітка зі щетиною середньої жорсткості.

Термін служби зубної щітки — 3 місяці, але за наявності на зубах брекет-системи, знос щетини може відбуватися швидше. Щітка зі зношеною щетиною чистить на 30 % гірше, ніж нова.

Монопучкова щітка має низку переваг:

Маленький розмір головки;

Легко очищає важкодоступні поверхні та лінію ясен;

Дає змогу якісно очищати емаль навколо брекетів як вестибулярних, так і лінгвальних.

Електрична зубна щітка підійде тому, хто віддає перевагу «ідеальному» догляду за зубами. Електричні зубні щітки ефективно очищають зуби та оберігають ясна від травм.

Такі щітки вібраційні та поворотно-кругові рухи, що імітують рухи мануальної щітки. Тому потрібно здійснювати додаткові рухи головкою, крім переміщення до наступного зуба.

Зубні йоржики

Зубні йоржики застосовуються для ретельного очищення міжзубних проміжків та зони навколо брекетів. Довга щетина йоржиків видаляє зубний наліт із глибини міжзубних борозенок, контактних пунктів, навколо брекетів.

Очищення за допомогою йоржика проводиться зворотно-поступальними та обертальними за годинниковою стрілкою рухами. Термін служби зубного йоржика 2 тижні.

Зубна нитка (флос)

Флос використовується для чищення міжзубних проміжків. Флоси бувають:

вощені;

невощені;

ароматизовані ;

просочені спеціальним воском, який допомагає ковзанню.

Застосування зубної нитки передбачає використання відрізка до 35 см. За однією з найпоширеніших технік застосування на середній палець правої та на середній палець лівої руки накручується відрізок нитки. Відстань між руками має становити 10 см.

Зубна нитка вводиться в зубний проміжок. Обережно очистіть простір навколо брекетів. Потрібно концентрувати увагу на небезпечній зоні — простір між кільцями або брекетами та яснами.

Ополіскувач порожнини рота

Ополіскувачі — це готові до застосування розчини для очищення ротової порожнини, які вимагають розведення водою. Використовувати бажано після приймання їжі.

До складу ополіскувачів можуть входити:

Протизапальні речовини;

Протикаріозні речовини;

Речовини, що дезодорують.

Варто віддавати перевагу ополіскувачам, які не містять спирту, які можна рекомендувати підліткам та дітям.

Іригатор

Іригатор порожнини рота ефективно очищає простір між зубами та зубоясенними складками. Потужний пульсівний тиск води масажує ясна, покращуючи кровообіг.

Регулярне використання іригатора збереже ваші зуби та ясна здоровими та допоможе в догляді за брекет-системою.

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