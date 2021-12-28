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7 повчальних фільмів, які ПЦУ рекомендує подивитися з дітьми на Різдво

Наталя Дуляба

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Православна Церква України закликала батьків приділити особливу увагу дітям під час різдвяних свят і запропонувала до перегляду 7 сімейних фільмів, які несуть важливі християнські цінності. Про це йдеться на сторінці ПЦУ у Facebook.

У Церкві кажуть: «містки» порозуміння з власною дитиною вибудовуються постійно – у взаємодії з нею, сердечних розмовах, іграх, спільному досвіді та дозвіллі. Переглядаючи разом кіно та обговорюючи його опісля, ви зможете краще зрозуміти потреби одне одного, а також звернути увагу на важливі моменти та цінності, виховуючи у своєму чаді  гідні чесноти.

Саме тому ПЦУ запропонувала низку сімейних фільмів, які рекомендує до перегляду з дітьми під час зимових канікул:

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  • мультфільм «Клаус» (2019)

На що звернути увагу: перше враження буває оманливим, а добрі вчинки стосовно тих, хто цього нібито не заслуговує, можуть відкрити усе найкраще в них. Кожен потребує чуда, й іноді навіть проста людина здатна стати чудотворцем, творячи добро для інших.

Цитата з Писання до роздумів: «Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас» (Мф. 5: 44).

  • мультфільм «Вартові легенд» (2012)

На що звернути увагу: у житті людина має багато можливостей, але разом з ними й певні обов’язки. Прийняття відповідальності за свої вчинки вкрай важливе, воно допомагає стати цілісною особистістю.

Цитата з Писання до роздумів: «Кожен з нас дасть за себе відповідь Богові» (Рим. 14: 12).

  • мультфільм «Мітчелли супроти машин» (2021)

На що звернути увагу: батьки та діти не завжди можуть порозумітися, та це не означає, що вони не люблять одне одного. Сімейне єднання, любов і взаємопідтримка допомагають подолати найбільші труднощі. Не судіть нікого – адже вам невідомо, що насправді відчуває людина та на які жертви їй доводилося йти.

Цитата з Писання до роздумів: «Не судіть з вигляду, а судіть судом справедливим» (Ін. 7: 24).

  • художній фільм «Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа» (2005)

На що звернути увагу: історія зради, каяття, спокути та прощення.

Цитата з Писання до роздумів: «Пильнуйте за собою. Якщо ж согрішить проти тебе брат твій, докори йому; і коли покається, прости йому; і коли сім разів на день згрішить проти тебе і сім разів на день звернеться і скаже: каюсь, – прости йому» (Лк. 17: 3-4).

  • художній фільм «Гаррі Поттер і філософський камінь» (2001)

На що звернути увагу: у протистоянні добра і зла зло спирається на слабких духом, які найбільше прагнуть влади. Спокуси випробовують серця людей, та, залишаючись вірною шляху добра, людина здатна їм опиратися. Любов – джерело спасіння.

Важливо наголосити, що «магію» (і в цій стрічці, і в інших зі списку) варто в першу чергу сприймати як художній прийом, покликаний передати задум і важливі цінності.

Цитата з Писання до роздумів: «Улюблений! Не будь подібним до лихого, але до добро­го: хто ро­бить добро, той вiд Бога; а хто чи­нить зло, той не бачив Бо­га» (3 Ін. 1: 11).

  • художній фільм «Хористи» (2004)

На що звернути увагу: стосунки з людьми (і найперше з дітьми) варто вибудовувати на доброті, ласкавості й розумінні. Шлях до дитячої душі не може лежати через жорстокість. Навіть у складних життєвих обставинах добре слово лікує зранені душі.

Цитата з Писання до роздумів: «Напоум юнака на початку путі його: він не ухилиться від неї, коли і постаріє» (Притч. 22: 6).

  • художній фільм «Втрачене Різдво» (2011)

На що звернути увагу: брехня не призводить до доброго, але може мати катастрофічні наслідки як для вас, так і для людей поруч із вами. Через спокуту і покаяння знайдете спасіння.

Цитата з Писання до роздумів: «Тому, відкинувши неправду, говоріть правду кожний ближньому своєму» (Еф. 4: 25).

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