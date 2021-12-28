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25 нардепів пропустили 90% голосувань Ради за рік. Перелік

Ольга Денисяка

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Комітет виборців підрахував, що в 2021 році 25 народних депутатів пропустили 90% голосувань Верховної Ради. Серед них є Віктор Медведчук, Юрій Бойко, та Олександр Дубінський. Про це повідомляє Комітет Виборців України.

За даними КВУ, один народний депутат не проголосував жодного разу – це Тарас Козак із «Опозиційної платформи За життя». Серед інших депутатів із майже нульовими показниками: Олесь Довгий (взяв участь в 0,23% голосувань), Вадим Столар (0,56%), Федір Христенко (0,99%), Юрій Солод (0,99%), Вадим Рабінович (1%), Сергій Льовочкін (1%), Сергій Ларін (1%), Ігор Абрамович (1%), Ренат Кузьмін (1%), Степан Івахів (1%).

Віктор Медведчук взяв участь в 3% голосувань, Андрій Деркач – 3%, Олександр Фельдман – 3%, Юрій Бойко – 3%, Олександр Дубінський – 4%, Дмитро Шенцев – 4%, Олександр Пузанов – 4%, Юлія Льовочкіна – 5%, Ігор Палиця – 6%, Антон Яценко – 8%, Ігор Кісільов – 9%, Віталій Борт – 9%, Григорій Суркіс – 10%, Олександр Герега – 10%.

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Найактивніше впродовж року голосували депутати «Слуги Народу» та «Європейської солідарності». В середньому депутати монобільшості взяли участь у 83% голосувань (натискали «за», «проти» чи «утримався»). Депутати ЄС долучилися до 80% голосувань.

Майже однакові показники голосувань в депутатів групи «Довіра» та «Голосу». В середньому депутати цих політичних сил взяли участь в 72% голосувань. Нижчий результат в депутатів «Батьківщини» (62%) та групи «За майбутнє» (54%). Найнижчі показники в депутатів «Опозиційної платформи За життя», які фактично саботували більшість голосувань впродовж року (взяли участь в 38%).

«Частина народних депутатів фактично саботували голосування Верховної Ради в 2021 році, не голосуючи ані «за», ані «проти» чи «утримався». Така поведінка підриває довіру до діяльності парламенту і суперечить принципам роботи депутата. У ВР IX скликання було введено систему штрафів, які накладаються на депутата в разі неучасті в голосуваннях. Однак на практиці це мало змінило ситуацію і не вирішило головну проблему», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього в 2021 році було проведено 5 681 голосувань.

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