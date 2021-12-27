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Мінекономіки спрогнозувало середню зарплату в 2022 році

Вероніка Рой

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У Міністерстві економіки прогнозують, що рівень середньої заробітної плати в Україні у 2022 році зросте та становитиме 15 тисяч 778 гривень. Це близько 600 доларів на місяць. Про це повідомляє видання Finance.

За підрахунками аналітиків міністерства, у наступні роки також очікується зростання середнього окладу. Так, на 2023 рік фахівці прогнозують щомісячну зарплату (середньостатистичну по Україні) у розмірі 17 тисяч 425 гривень, а до 2024 року її рівень може сягнути 19 тисяч 258 гривень.

При конвертації в американську валюту, 2023 року – 657 доларів за поточним курсом, а 2024 – 726 доларів.

Нагадаємо, станом на жовтень 2021 року середня зарплата на Львівщині становила 12 500 грн. За даними Держстату, загалом за рік середня зарплата в області збільшилась на 24% і таким чином область увійшла до регіонів-лідерів, де платня виросла найбільше.

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