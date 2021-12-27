Святкове застілля на Новий рік: «ліки» від похмілля і важкості у шлунку

Традиційно святкування Нового року в українців супроводжується застіллям із багатьма стравами й алкоголем. Як не об’їстися та що робити 1 січня, якщо все-таки і з’їли, і випили зайвого, розповідає лікарка-гастроентерологиня Першого територіального медоб’єднання Львова Ольга Кушнір.

Контролюйте розмір порції. За святковим столом намагайтеся їсти малими порціями. Прийомів їжі може бути багато, але вони повинні бути незначними. Так організму буде легше перетравити їжу.

Пийте багато води. Саме вода дозволить уникнути переїдання та важкості у шлунку. При цьому слід віддавати перевагу саме простій воді, а не сокам, газованим напоям чи навіть узвару.

Не зловживайте препаратами, що допомагають травленню. У здорової людини підшлункова залоза й без таких ліків гарно впорається, не влаштовуйте їй самовільну замісну терапію.

«А як щодо шампанського й олів’є на Новий рік? Для більшості з нас це вже звичний і незамінний атрибут свята, тому говорити, що їх вживати не можна, бо це не корисно, є смішно. Звичайно, якщо ви з’їсте трішки олів’є і зап’єте це шампанським, то це не буде дуже великою бідою. Але пам’ятайте: головне – розмір порції. Не об’їдайтесь салатами з майонезами», – каже гастроентерологиня.

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Якщо ви, святкуючи Новий рік, все-таки об’їлись чи випили зайвого, то 1 січня не варто пити розсоли, як це прийнято в народі. Не слід пити будь-які інші дуже солені напої, оскільки вони впливають на водно-сольовий обмін в організму, тож можуть з’явитись набряки.

Натомість лікарі рекомендують пити багато чистої води, а в їжі робити акцент на гарячих супах та на легких стравах, приготовлених і заправлених соняшниковою чи оливковою олією.

«1 січня в нашому раціоні має бути їжа, збагачена маслами і оліями. Оливкова, соняшникова олія є дуже добрим буфером після таких бенкетувань, а також вершкове масло. Тому готуйте їжу на цих маслах, намагайтеся їсти більше рідкої й гарячої їжі», – додає Ольга Кушнір.

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Відео: Facebook Першого територіального медоб’єднання Львова