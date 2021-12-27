ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині зубри почали заходити у село в пошуках їжі

Вероніка Рой

|

На Львівщині зубри, які перебувають у Національному парку «Сколівські Бескиди», почали заходити у сусіднє село у пошуках їжі. Через це місцеві мешканці зверталися до місцевої влади та до адміністрації парку зі скаргами. Вирішити цю проблему можна лише, облаштувавши спеціальний вольєр для зубрів у лісовому урочищі. Про це йдеться на сторінці на національного парку у Facebook.

З приходом морозів та снігопадів зубрам стає важче добувати у природі їжу, тому вони підходять до підгодівельних майданчиків, де служба охорони Майданського лісництва викладає для них корми.

Однак два дорослі самці 20-річного віку час-від-часу заходять в село та його околиці. Тварини створюють дискомфорт місцевим жителям, поїдають молоді пагони плодових дерев та заготовлене для худоби сіно.

Реклама партнерів

«Зубри були завезені на територію парку з Німеччини та Австрії, де вони перебували у вольєрах 6 років у певній мірі звикли до людей, а тому така поведінка тварин є прогнозованою. Громадяни звертаються до місцевої влади та до адміністрації парку з скаргами», – кажуть у «Сколівських Бескидах».

Вирішити дане питання можна, відселивши двох самців у вольєр, який необхідно облаштувати в лісовому урочищі. Такий проєкт розробили спеціалісти нацпарку. Його підтримали: науково-технічна рада парку та Східницька селищна рада.

«Розраховуємо також на підтримку даного проєкту та запиту на фінансування «Будівництво вольєра в Майданському лісництві для утримання доместикованих особин зубра європейського» Львівської обласної ради і Департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОДА. Такий проєкт забезпечить збереження червонокнижних видів тварин, а також рекреаційний попит туристів», – додають у національному парку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: “Сколівські Бескиди”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів