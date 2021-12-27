На Львівщині зубри почали заходити у село в пошуках їжі

На Львівщині зубри, які перебувають у Національному парку «Сколівські Бескиди», почали заходити у сусіднє село у пошуках їжі. Через це місцеві мешканці зверталися до місцевої влади та до адміністрації парку зі скаргами. Вирішити цю проблему можна лише, облаштувавши спеціальний вольєр для зубрів у лісовому урочищі. Про це йдеться на сторінці на національного парку у Facebook.

З приходом морозів та снігопадів зубрам стає важче добувати у природі їжу, тому вони підходять до підгодівельних майданчиків, де служба охорони Майданського лісництва викладає для них корми.

Однак два дорослі самці 20-річного віку час-від-часу заходять в село та його околиці. Тварини створюють дискомфорт місцевим жителям, поїдають молоді пагони плодових дерев та заготовлене для худоби сіно.

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«Зубри були завезені на територію парку з Німеччини та Австрії, де вони перебували у вольєрах 6 років у певній мірі звикли до людей, а тому така поведінка тварин є прогнозованою. Громадяни звертаються до місцевої влади та до адміністрації парку з скаргами», – кажуть у «Сколівських Бескидах».

Вирішити дане питання можна, відселивши двох самців у вольєр, який необхідно облаштувати в лісовому урочищі. Такий проєкт розробили спеціалісти нацпарку. Його підтримали: науково-технічна рада парку та Східницька селищна рада.

«Розраховуємо також на підтримку даного проєкту та запиту на фінансування «Будівництво вольєра в Майданському лісництві для утримання доместикованих особин зубра європейського» Львівської обласної ради і Департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОДА. Такий проєкт забезпечить збереження червонокнижних видів тварин, а також рекреаційний попит туристів», – додають у національному парку.

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Фото: “Сколівські Бескиди”