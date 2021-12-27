Костюми Норфін – вибір справжніх поціновувачів комфорту

Бренд Norfin досить відомий, завдяки виробництву мега-якісного одягу для активного відпочинку в різні сезони. Їхній одяг призначений для повсякденного використання та має ряд додаткових аксессуарів, які використовуються в певних ситуаціях, паралельно зі спеціальним вбранням.

Норфін турбується за комфорт своїх споживачів. Саме тому, кожна лінійка нових виробів ще більш вдосконалена, дороблена, сконструйована з урахуванням усіх потреб прихильників активного способу життя.

Костюми Norfin – турбота про здоров’я понад усе

Виготовлення костюмів бренду відбувається з піклуванням про здоров’я того, хто зупинить свій вибір комфортного одягу на Норфін. Для цього виробник використовує спеціальні термічні матеріали різної густини, які надійно зберігають тепло тіла, не допускаючи переохолоджень. При цьому тканина має максимально великий захист від зовнішньої вологи: дощів, снігу. Вона також забезпечує ідеальний повітрообмін, що виключає паркість та внутрішню вологу. В такому одязі, обраному у відповідальності до температурного режиму, завжди тепло, та комфортно.

Окрім цього, матеріали відшиву легкі та мають сучасні шари утеплення. Це робить одяг не важким, не пухким, а зручним для пересування, під сас активного і рухливого відпочинку.

Модельний ряд для індивідуальних уподобань

Norfin має широкий модельний ряд верхнього одягу. При цьому завжди є можливість придбати варіант костюму, або окремі варіанти одягу, які гармонійно поєднуються між собою та складуть вдалі комплекти. До уваги покупців:

зручні куртки з глибокими капюшонами;

штани;

комбінезони, та напів комбінезони;

жилети.

Кожний з варіантів представлений в різних моделях, які залежать від сезону використання та конкретного виду відпочинку: риболовля, полювання, заняття спортом. Також можливий варіант універсального одягу, який буде використовуватися у багатьох випадках, не лише на природі, але й в міському щоденному житті.

В залежності від моделі костюму, вони можуть бути обладнані:

додатковими внутрішніми застібками та шнурівками;

зручними карабінами та вставленими гумками для максимально зручного стягування по фігурі;

зовнішніми та внутрішніми додатковими елементами захисту від води;

безліччю зручних кишень різної місткості, що допоможе завжди мати при собі мобільний телефон, ліхтарик та інші необхідні аксесуари.

Костюми Норфін мають сучасний привабливий вигляд. Творець даного бренду використовує популярні кольори матеріалів та їх поєднань: класичний чорний, улюблений сіро-графітовий, колір хакі, витримані відтінки охри. Різноманіття варіантів не залишить байдужим поціновувачів активного способу життя.

Привабливі умови придбання

Як лідер постачання найкращого спеціалізованого одягу на ринку, Норфін турбується про покупців, тому пропонує вигідні умови придбання з можливими знижками та акційними умовами. Враховуючи, що є змога придбати до костюму додаткову утеплену жилетку і, таким чином, використовувати комплект з осіні до весни, з’являється змога реальної економії та вигідного придбання.

Вибір Норфін – найкращій вибір зручного вбрання, який використовують протягом тривалого часу із великиим задоволенням.

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