Якою буде погода на Львівщині в останні дні грудня

В останні дні грудня на Львівщині теплішатиме, денна температура повітря підніметься до 2° градусів тепла. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

У вівторок, 28 грудня, в області очікується невеликий, місцями помірний сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с. Температура вночі становить 4 – 9° морозу, подекуди 12 – 15° морозу; вдень 1 – 6° морозу.

З середи, 29 грудня, в області почне теплішати. Зокрема, температура повітря вночі буде 3 – 5° морозу, а вдень від -1° морозу до 1° тепла. Вдень можливий сніг. Вітер південно-східний 3-8 м/с.

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30 грудня на Львівщині синоптики прогнозують сніг. Температура повітря вночі становитиме 1 – 3° морозу, а вдень 2-4° тепла. Вітер південний 3-8 м/с.

Зазначимо, за прогнозами синоптиків, останній день грудня та Новий рік мешканці Львова та області зустрінуть без морозу та ще й з дощем.

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