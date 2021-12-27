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Двоє львівських спортсменів здобули медалі на змаганнях з фехтування

Вероніка Рой

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Двоє львівських спортсмені Клод Юнес та Максим Гаравський вибороли «золоту» та «срібну» нагороди на Всеукраїнських змаганнях найсильніших з фехтування на рапірах серед чоловіків. Про це йдеться на сторінці відділення НОК у Львівській області у Facebook.

Всеукраїнські змагання найсильніших з фехтування відбулися у львівському палаці сорту «Динамо». Турнір зібрав 69 учасників

Переможцем став господар турніру Клод Юнес, якому не було рівних ані в перший, ані в другий день змагань. «Срібло» за підсумками турніру – в ще одного львів’янина Максима Гаравського. «Бронзу» одержав киянин Андрій Щерба.

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Фото: НОК

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