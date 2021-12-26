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У підвалі аварійного будинку у Львові знайшли рештки млина часів князя Лева 

Аліса Белей

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У суботу, 25 грудня, стало відомо, що у Львові віднайшли ймовірні рештки середньовічного млина часів князя Лева Даниловича. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Георгій Корнєєв, головний спеціаліст управління охорони історичного середовища ЛМР.

Знахідка у будинку, що розташований на вулицях Замарстинівська, 51 та Хімічна, 2 дуже давня й належать до часів середньовіччя.

«Буває, що випадково в підвалах аварійного будинку на Замарстинівській – Хімічній знаходиш імовірні рештки млину Сільський Кут XIII ст. дарований Королем Русі Левом війту Бертольду Штехеру», – йдеться в повідомлені.

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Також Георгій Корнєєв повідомив, що археологи на місці знахідки поки не працювали, а було лише проведене обстеження за зверненням мешканців.

Він додав, що невдовзі відбудеться повторне обстеження знахідки із фахівцями.

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