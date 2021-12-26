Львівські рапіристи здобули «золото» та «срібло» на Всеукраїнських змаганнях

У Львові тріумфом місцевих рапіристів завершились Всеукраїнські змагання найсильніших з фехтування на рапірах серед чоловіків, які зібрали 69 учасників на доріжках місцевого Палацу спорту «Динамо». Про це у Facebook повідомило Відділення НОК України у Львівській області.

Переможцем став господар турніру Клод Юнес. А «срібло» в активі ще одного львів’янина Максима Гаравського. Бронзу отримав киянин Андрій Щерба.

У перший день, коли змагання проходили за круговою системою, трійку найсильніших склали Юнес, Щерба, а також ще один місцевий спортсмен Даниїл Гойда.

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Проте в другий день, коли боротьба вже йшла у турі прямого вибування з визначенням усіх місць у табло 16, переможець жовтневого Кубка України, поступився Михайлу Гуріну (13:15) в 1/16.

Щерба посів шосте місце, програвши одним уколом у чвертьфіналі 16-річному Єлізару Дидрі з Миколаєва (14:15). Втім, цього результату виявилося достатньо для того, що у підсумку вибороти бронзу.

Дирда ж на досягнутому не зупинився і в 1/2 здолав ще й опір Гаравського (15:11). Останній, маючи активі четвертий результат після першого дня змагань, в другий день додав до нього третє місце, вигравши 15:5 в земляка Юрія Джуса. В сумі це забезпечило йому «срібну» нагороду.

Клод Юнес за два дні змагань зазнав лише однією поразки в групі, вчора жодних шансів він суперникам не давав. Шість перемог на попередньому етапі й п’ять в олімпійці, зокрема у фіналі проти Дирди (15:3).

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Фото: НОК