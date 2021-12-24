Ткаченко звернеться до Netflix через образливий образ українки у серіалі «Емілі в Парижі»

Міністр культури Олександр Ткаченко напише скаргу до Netflix через «карикатурний» і «образливий» образ українки в новому сезоні серіалу «Емілі в Парижі». Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі.

Олександр Ткаченко зазначив, що він сам раніше переглядав перший сезон серіалу, тому зазначив, що це «досить непоганий розважальний серіал».

«В «Емілі в Парижі» маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути», – написав міністр.

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Він додав, направить скаргу та позицію України до Netflix.

Як пише BBC, наприкінці грудня на Netflix вийшло продовження серіалу «Емілі у Парижі» про пригоди молодої американки у французькій столиці. Епізод з українкою трапляється в четвертій серії другого сезону, коли Емілі приходить на курси французької мови та знайомиться там з українкою на ім’я Петра.

Блондинка Петра з Києва має характерний акцент і специфічний смак до одягу, але дівчата швидко знаходять спільну мову. За сюжетом, дівчата опиняються в магазині брендового одягу, де Петра цупить для себе та Емілі одяг і виводить нову подругу на вулицю.

Коли Емілі намагається присоромити Петру та просить її повернути все в магазин, та обурено відповідає: «Ти шо, здуріла, я не можу такого зробити. Мене за це депортують». Тоді Емілі вириває в неї одяг і йде до магазину сама.

Після виходу серії, українські користувачі звинуватили творців серіалу в стереотипному зображенні європейок зі східної Європи та приниженні українок.

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