ОСТАННІ НОВИНИ

Ткаченко звернеться до Netflix через образливий образ українки у серіалі «Емілі в Парижі»

|

Міністр культури Олександр Ткаченко напише скаргу до Netflix через «карикатурний» і «образливий» образ українки в новому сезоні серіалу «Емілі в Парижі». Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі.

Олександр Ткаченко зазначив, що він сам раніше переглядав перший сезон серіалу, тому зазначив, що це «досить непоганий розважальний серіал».

«В «Емілі в Парижі» маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути», – написав міністр.

Реклама партнерів

Він додав, направить скаргу та позицію України до Netflix.

Як пише BBC, наприкінці грудня на Netflix вийшло продовження серіалу «Емілі у Парижі» про пригоди молодої американки у французькій столиці. Епізод з українкою трапляється в четвертій серії другого сезону, коли Емілі приходить на курси французької мови та знайомиться там з українкою на ім’я Петра.

Блондинка Петра з Києва має характерний акцент і специфічний смак до одягу, але дівчата швидко знаходять спільну мову. За сюжетом, дівчата опиняються в магазині брендового одягу, де Петра цупить для себе та Емілі одяг і виводить нову подругу на вулицю.

Коли Емілі намагається присоромити Петру та просить її повернути все в магазин, та обурено відповідає: «Ти шо, здуріла, я не можу такого зробити. Мене за це депортують». Тоді Емілі вириває в неї одяг і йде до магазину сама.

Після виходу серії, українські користувачі звинуватили творців серіалу в стереотипному зображенні європейок зі східної Європи та приниженні українок.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів