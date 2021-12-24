Що запитати у господаря перед орендою квартири: 5 важливих питань

Ті, хто не вперше знімають квартиру, вже, напевно, склали на власному досвіді перелік важливих питань до орендодавця, що треба озвучити перед підписанням договору. А ось «новачки» цього не знають, тому в майбутньому певні моменти можуть перетворитися на проблемні.

Ця інформація буде корисною і навіть якщо ви шукаєте подобову, а не довгострокову оренду. Треба знати, що якщо власник не йде на діалог або не дає чіткі відповіді на питання, то варто шукати інший варіант. Добре, що є сервіс OLX, де розміщується багато пропозицій, тож якщо вас цікавить подобова оренда квартир Львів пропонує більш ніж 800 оголошень, що стосуються подобової чи погодинної оренди. Тут знайдуться варіанти для кожного бюджету.

Питання про платежі та гроші при оренді квартири

Орендувати квартиру на тривалий час означає сплачувати комунальні платежі, існує також і можливість вимушеного ремонту. Тож неодмінно треба поцікавитися, чи є заборгованість за комуналку, в разі заборгованості – хто буде її виплачувати. Ще один важливий аспект – це непередбачувані ситуації (прорвало труби, затопили сусіди тощо), хто буде фінансово відповідати?

Питання про власників орендованого майна

Здавати квартиру має право лише юридичний власник або особа, що має довіреність, завірену у нотаріуса, тож треба поцікавитися цим моментом. Також запитайте, чи всі прописані у квартирі особи дали згоду на її здачу.

Питання про майно в орендованій квартирі

Майнові питання – одні з найважливіших, тож до укладання договору запитайте про стан:

побутової техніки;

меблів;

труб, змішувачів тощо.

Ще одне важливе питання – чи залишаться речі власника у приміщенні (це досить розповсюджена практика, тож якщо ви розумієте, що речі будуть вам заважати, то краще одразу попросити власника прибрати їх).

Питання щодо домашніх тварин

Якщо в вас вже є домашній улюбленець або ви мрієте завести собаку або кішку, треба неодмінно запитати, якими є правила оренди для домашніх тварин. Чи дозволено тримати улюбленців та якщо дозволено – якими будуть депозит та плата за це?

Питання щодо ремонту в орендованій квартирі

Чи можна робити ремонт, вішати картини, робити зміни в інтер’єрі? Зазвичай власники не проти змін, але є ті, що ставляться до ремонтів негативно, тож обговорити це слід заздалегідь.

℗