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Кондитерські компанії призупиняють виробництво через високі ціни на газ

Ольга Денисяка

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Підприємства кондитерської галузі призупиняють виробництво частини продукції через рекордне зростання цін на газ. Про це повідомив президент асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк, повідомляє пресслужба асоціації.

За словами керівника асоціації «Укркондпром», 22 грудня ціна газу на біржі вже перетнула межу в 73 тис. грн. Через це частина компаній галузі вже повідомили асоціації про плани повністю або частково згортати виробництво продукції.

«Кондитерські підприємства вже кілька місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ та зростання вартості всіх інших складових собівартості продукції. Адже вартість газу в цьому році зростала щомісяця», – заявив Олександр Балдинюк.

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Зокрема, ціна на газ в січні становила 5,9 тис. грн, а в листопаді виробники купували газ в середньому за цінами близького 40 тис. гривень. При такій його вартості виробництво багатьох видів продукції було нерентабельним, а виконання раніше підписаних контрактів було збитковим для підприємств галузі.

«Вже в грудні постачальники пропонували газ 55 по тис. гривень за тисячу кубометрів,  при якій реалізувати вироблену продукцію за економічно обґрунтованими цінами вже було б дуже важко. А  при вартості газу для виробничих потреб в 73 тис. грн. за тисячу кубометрів кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво, адже при такій собівартості продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках», – пояснив президент асоціації «Укркондпром».

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