У Суховолі добудують школу за понад 100 млн грн

Зимноводівська сільська рада уклала договір із ТОВ «Аспект інвестбуд» на добудову школи у селі Суховоля за 110 млн грн. Нову школу тут намагаються збудувати з 2016 року, пишуть Наші гроші.Львів.

Зараз у селі школа, яка складається з двох корпусів. Новий корпус був зданий в експлуатацію в 1983 році, а старий це – будівля панського маєтку XVІІІ століття. Через недостатню кількість кабінетів учні навчаються у дві зміни. Крім того, у школі немає спортивного та актового залів, їдальні та туалетів.

Історія та вартість довгобуду

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Нову школу в Суховолі почали будувати у 2016 році – у липні відділ освіти Городоцької РДА оголосив тендер на будівництво з очікуваною вартістю 50,7 млн грн. Перемогло ТОВ БРП« Технобуд», дотичне до братів Дубневичів. Компанія виконала робіт на 2,85 млн грн – звела фундамент. Але згодом контракт розірвали.

У листопаді 2017 року відділ освіти обрав іншого підрядника. Ним стало ТОВ «Будівельний – Регіон». За новим контрактом вартість будівництва вже зросла до 84 млн грн. Однак і цей контракт розірвали. Цього разу «за взаємною згодою сторін». «Закопати» встигли 9,1 млн грн. До речі, тоді журналісти «зауважили у кошторисі суттєво вищі ціни на деякі позиції.

У червні 2019 за результатом вже нового тендеру школу взялась будувати нова фірма ‒ ТОВ «Карпатбуд», яка мала завершити будівництво за 109,5 млн грн. Наприкінці 2020 року з компанією розірвали договір «у зв’язку з передачею повноважень органам місцевого самоврядування». Підрядник встиг виконати робіт на 17,1 млн грн.

Але останні два роки на території школи активних будівельних робіт не було.

Таким чином, на школу вже витратили 29,1 млн грн, а загальна її вартість складе 139,6 млн грн.

Школа буде розрахована на 500 учнів, тобто вартість одного місця становитиме 280 тис. грн.

Окрім добудови приміщення школи, у вартість входить будівництво гаражу, котельні та благоустрій території. Крім того, включено вартість меблів та обладнання.

Про тендер

Участь у закупівлі взяло шість компаній. У трьох із них цінові пропозиції були нижчі ніж у переможця. Найдешевше добудувати школу пропонувало ТОВ «Еталон-ком» ‒ за 103,3 млн грн. Але дешевші компанії тендерний комітет відхилив через помилки у документації.

Очікувана вартість закупівлі була 112,4 млн грн, отож економія на тендері ‒ 1,8 млн грн або 1,6%. А за договірною ціною прибуток компанії складе 3,8 млн грн.

Про підрядника

ТОВ «Аспект-інвестбуд» зареєстровано у Львові, а його власником є Сергій Чернецький. Компанія також виконувала повний спектр робіт з реконструкцій фабрик «Roshen» в Україні та будувала ТЦ «Ашан New Point» на проспекті Чорновола.

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