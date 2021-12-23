У ЛОДА вважають, що «поліпшення пасовищ – одне з основних завдань Львівщини»

На Львівщині громадські пасовища юридично оформили 16 громад на загальну площу 1279 га. Сім з них цьогоріч отримали понад 3 млн грн субвенції покращення своїх пасовищ. Своєю чергою, у Львівській ОДА навіть заявили, що «поліпшення пасовищ – одне з основних завдань області». Про це під час робочої наради сказав заступник голови ЛОДА Віталій Загайний, передає пресслужба ЛОДА.

«На Львівщині ведення сільського господарства здавна базується на сімейному і кооперативному принципах, адже у сільській місцевості проживає 39 % населення області. Основна частка поголів’я ВРХ, як відомо, традиційно зосереджена в господарствах населення. Відтак, важливим завданням на сьогодні є забезпечення безперебійного випасу власних тварин мешканців громад на створених пасовищах, а також їх поліпшення», – наголосив заступник голови облдержадміністрації Віталій Загайний.

Громадські пасовища – земельні ділянки, що в більшості випадків знаходяться на землях запасу або резервного фонду за межами населених пунктів, які, як правило, використовуються мешканцями територіальних громад для випасання власної худоби.

«Оскільки, на сьогодні основними розпорядниками землі сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту є територіальні громади, саме вони є основним ініціатором створення громадських пасовищ. Жителі громади також можуть сприяти процесу створення таких пасовищ. Вони можуть провести збори села, обрати уповноважену особу та звернутись із питанням створення пасовища до місцевої ради. Департаментом було розроблено дорожні карти (покрокові інструкції) з юридичного оформлення територіальними громадами громадських пасовищ. Такі дорожні карти зі зразками документів надіслані до всіх територіальних громад для врахування та використання в роботі», – зазначила директор департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Тетяна Гетьман.

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На сьогодні громадські пасовища юридично оформили 16 громад Львівщини на загальну площу 1279 га. У 2021 році сім громад взяли участь в «Комплексній програмі підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки» та отримали фінансову підтримку – субвенцію на покращення 432 га пасовищ на загальну суму понад 3 млн грн.

Кожна із громад, що взяла участь в поточному році в Комплексній програмі, в ході заходу мала змогу поділитись особистим досвідом проведення робіт з поліпшення пасовищ та використання субвенції з обласного бюджету.

У ЛОДА кажуть, що на 2022 рік у Комплексній програмі підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки окрім субвенції, органам місцевого самоврядування передбачено ще один новий напрям підтримки. Це субвенція на заходи з проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення. Планова загальна сума субвенції для громад становитиме 4,2 млн грн.

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