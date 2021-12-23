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У Львові прооперували дівчинку, у якої 7 років не відкривався рот

Аліса Белей

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У львівській лікарні успішно прооперували 11-річну дівчинку, у якої після невдалої операції чи травми в дитинстві перестав відкриватися рот. Наразі дитина проходить реабілітацію. Про це йдеться на сторінці Першого територіального медоб’єднання Львова у Facebook.

Ще в дитинстві рот Вероніки із Золочівщини перестав відкриватися. Причина тому: травма або невдала операція на вусі, яку пережила дівчинка. Сім років вона їла лише подрібнену їжу і ледь вимовляла слова. Відтоді, а це більша частина життя, 11-річна дівчинка буквально страждала.

Львівські лікарі з’ясували, що цю патологію можна усунути. Кістковий анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба – так звучить Веронічин діагноз. У її скронево-нижньощелепному суглобі зрослися кістки лицевого скелета і рот дитини перестав відкриватися.

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Рідкісну хворобу виявили спеціалісти відділення щелепно-лицевої хірургії Першого територіального медичного об’єднання Львова. Тож було вирішено прооперувати дитину.

Перед лікарями стояло непросте завдання – усунути частину нерухомого суглоба. Зробити це вони мали у ділянці, де проходять внутрішня сонна і менінгеальна артерії. Це дуже небезпечно, адже ризик зачепити судину і спровокувати кровотечу був дуже високим.

Однак львівські хірурги виконали свою роботу бездоганно. Наразі Вероніка проходить реабілітацію і, якщо все піде за планом медиків, вона зможе пережовувати великі шматочки їжі та чітко вимовляти звуки.

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