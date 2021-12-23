Галицька райадміністрація замовила у людини Садового ремонт лавок в центрі Львова

Галицька районна адміністрація Львівської міської ради замовила за 287 тис. грн ремонт лавок ТОВ «Торговий дім «Лоза». Директорка цієї компанії Оксана Страз також керує видавництвом «Самопоміч», яке засноване партією «Самопоміч» міського голови Львова Андрія Садового, пишуть Наші гроші. Львів.

Згідно з угодою, фірма «Торговий дім «Лоза» оновить 30 лавок в пішохідній зоні центральної частина Львова. До кінця цього року їх демонтують, пофарбують, замінять дерев’яні дошки та встановлять на місце.

Власницю та директорку підрядника Оксану Страз із «Самопоміччю» об’єднують фірми та громадські організації. Крім того, що вона очолює ТОВ «Видавництво «Самопоміч», яке належить ГО «Об’єднання «Самопоміч», де одним із засновників є чинний мер, вона також є співзасновницею декількох громадських організацій у Львові. Зокрема, «Культурне місто» та «Центр правової інформації». Її партнери в різних ГО пов’язані із членами «Самопомочі», приміром, як помічники чи довірені особи на виборах.

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Фірма «Торговий дім «Лоза» зареєстрована в березні 2020 року. З моменту свого створення отримує замовлення від установ, які належать Львівській міській раді. Окрім Галицької райадміністрації, їй віддали підряди «Стрийський парк» та клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. Загалом компанія підписала договорів на 601 тис. грн, враховуючи поточну угоду. Це були закупівлі лавок, смітників та велопарковок.

Єдиним конкурентом пеможця на торгах виступило ТОВ «Виробничо-проектне об’єднання «Фікс» (далі – «Фікс»). Під час аукціону учасники не змагалися між собою, ціна переможця була на 5,8 тис. грн дешевшою. При цьому фірм «Фікс» не подала всіх потрібних документів, наприклад, сертифікатів безпечності барвників для деревини.

Підприємство з виробництва металів «Фікс» створили в травні цього року. Власниками є Олена Зварич та Віталій Пітула, він ж очолює цю фірму. До 2019 року Віталій Пітула був заступником директора з експлуатації в ЛКП «Львівелектротранс». У 2018 році увійшов до конкурсного комітету управління транспорту Львівської міськради як представник ГО «Центр міського сервісу». Співзасновницею цієї організації є Оксана Страз. У коментарі редакції «НГ. Львів» Віталій Пітула відповів, що зараз не пов’язаний зі своєю конкуренткою.

Сам Віталій Пітула співволодіє декількома компаніями. Наприклад, часткою в компанії з оброблення металів ТОВ «Виробнича компанія «АВ-груп» та у фірмі з виробництва паперу ТОВ «Піктар-Львів».

Його компанія «Фікс» за час свого існування також підписала угод на 165 тис. грн з установами Львівської міськради. Це замовлення на стенди, урни та ремонти лавок.

Фото: Iprosvita

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