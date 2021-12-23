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До Львова прибули сучасні французькі гвинтокрили, які передадуть прикордонникам

Андрій Котенський

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До Львова із Франції прилетіли три гвинтокрили, які призначені для державної прикордонної служби України. Про це повідомила ДПС Західного кордону на своїй сторінці у Facebook.

Наразі за українсько-французьким контрактом прикордонне відомство України має вже 7 вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter.

Перші чотири гвинтокрили прибули в Україну у січні 2020 року та в листопаді 2021 року.

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22 грудня три вертольоти прибули до Львова. І якщо дозволятимуть погодні умови, то сьогодні вони вилетять до Києва.

Це нові гвинтокрили AIRBUS H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між урядом України та урядом Французької Республіки.

Загалом, в рамках створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні, Державна прикордонна служба України має отримати 24 нові вертольоти Н125 французької компанії Airbus Helicopter.

Три вертольоти, які прибули до Львова, мають сучасне потужне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Серед іншого, гвинтокрили оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє виявляти порушників у інфрачервоному режимі. Водночас тепловізійна камера дозволяє виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів.

Обладнання дає можливість не лише вести запис відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його у штаб.

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