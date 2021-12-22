В Карпатах подекуди намело понад метр снігу

На горі Піп Іван Чорногірський місцями висота снігового покриву сягає вище одного метра. Про це йдеться у Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

За останні два дні на горі випало більше 50 см свіжого снігу, місцями висота снігового покриву сягає понад один метр.

Станом на 09:05 год. на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становить -21°С, вітер західний, північно-західній 14м/с, хмарно з проясненнями.

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