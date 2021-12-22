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Українці назвали найбільші досягнення країни у 2021 році

Вероніка Рой

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Українці віднесли перемогу боксера Олександра Усика, успіх українських паралімпійців в Токіо та програму «Велике будівництво» до ТОП-3 найбільших досягнень країни у 2021 році. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Зокрема, перемогу боксера Олександра Усика вважають досягненням 35%, успіх українських паралімпійців в Токіо – 32% та програму «Велике будівництво» – 31%.

Також близько 20% назвали головними перемогами розширення послуг додатку «Дія», масову вакцинацію та вихід збірної по футболу до чвертьфіналу Євро 2020. Ще по 15% обрали основними перемогами виступ українських спортсменів на Літніх Олімпійських іграх та реалізацію норми обслуговування українською мовою.

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13-14% переконані, що основним досягненням України є ухвалення закону «Про олігархів» та санкції проти Медведчука. Ще 7-9% обрали досягненням старт ринку земель й договір про відкрите небо з ЄС, 4-5% – «Кримську платформу й успіх «Go A» на Євробаченні.

Лише 2% сказали, що жодних досягнень в цьому році не було.

Опитування було проведене з 16 по 18 грудня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього було опитано 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%

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Інфографіка: “Рейтинг”

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