На Львівщині затримали «злодія в законі» із санкційного списку РНБО

Служба безпеки України затримала «злодія в законі», який нелегально прибув в Україну для створення та координації злочинного угруповання. Злочинець перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Затриманий – уродженець однієї з країн Південного Кавказу, відомий кримінальник, причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо підривної діяльності спецслужб РФ для штучного загострення криміногенної обстановки в західних регіонах України.

У травні цього року за систематичне створення загроз державній безпеці України зловмисника включили до санкційного списку РНБО і заборонили йому в’їзд до країни.

За попередніми даними, кримінальник намагався приховано перебувати на Львівщині для впливу на кримінальне середовище. Для цього планував створити злочинну організацію із розгалуженими осередками на території регіону.

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Встановлено, що для перетину держкордону і приховування свого перебування в Україні він намагався використовувати підроблені документи.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

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