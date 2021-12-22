На Львівщині судитимуть хлопців, через яких дівчина на ходу вистрибнула з авто 

На лаві підсудних опинилися 22-річний та 17-річний жителі Івано-Франківщини, які напали та спробували пограбувати дівчину, яку вони підвозили з Івано-Франківської області до Стрия. Щоб врятуватись, дівчина тоді на ходу вистрибнула з авто. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, цьогоріч 22 вересня у місті Болехів Івано-Франківської області 20-річна мешканка одного з сіл Долинського району Івано-Франківської області зупинила автомобіль «Фольксваген Пасат», водій якого за помірну платню погодився підвезти її у місто Стрий, що на Львівщині, оскільки їхав у тому ж напрямку.

По дорозі до пункту призначення, водій звернув на ґрунтову дорогу на території Львівської області, в одному з сіл Стрийського району. Тоді подав сигнал своєму неповнолітньому спільнику. Після якого, пасажир «Фольксвагена», який сидів на передньому сидінні, дістав пістолет та почав вимагати у дівчини гроші та мобільний телефон.

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Злякавшись, дівчина відчинила задні двері та на ходу вистрибнула із салону автомобіля, внаслідок чого отримала тілесні ушкодження, однак завдяки цьому змогла втекти від нападників.

Правоохоронці завершили розслідування, а обвинувальний акт скерували на розгляд суду, який і обиратиме покарання для хлопців. Їх обвинувачують у незаконному поводженні зі зброєю та розбої (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 187 КК України), а повнолітнього фігуранта також у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність (ч. 1 ст. 304 КК України).

Зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років за статтею про незаконне поводженні зі зброєю та позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна за розбій. А також за втягнення неповнолітнього – старшому хлопцю загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, після інциденту поліцейські розшукували вказаний автомобіль «Пасат» на автодорозі «Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці» у селі Станків. Зловмисники намагались втекти від правоохоронців, проте, після переслідування, їх автомобіль заблокували та зупинили екіпажі груп реагування патрульної поліції.