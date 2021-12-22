До Львова з Ужгорода гелікоптером доставили чотириденне немовля з вадою серця

У вівторок, 21 грудня, із Ужгорода до Львівської міської дитячої лікарні на Орлика гелікоптером транспортували чотириденне немовля з критичною вадою серця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Першого територіального медоб’єднання Львова Олег Самчук.

За його словами, хлопчик народився в Ужгороді. Після народження йому встановили діагноз «стеноз легеневої артерії». На 10-ту годину життя дитя, яке вважали здоровим, почало синіти. Хлопчика забрали в реанімацію, де підключили до кисню.

Постало питання про термінове транспортування до місця, де його зможуть прооперувати. Було вирішено немовля терміново транспортувати до Львівської міської дитячої лікарні на Орлика.

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Дорога зі Львова до Ужгорода зайняла 45 хвилин.

«Біля вертолітного майданчика на маля уже чекав реанімобіль. Доїзд до лікарні на Орлика – це одна хвилина. Малюку одразу зробили ЕХО-серця, рентген та набрали всі необхідні аналізи. Наразі стан дитини стабільний. Хлопчик перебуває у відділенні інтенсивної терапії новонароджених нашого Центру неонатології під постійним моніторингом. Питання щодо оперативної корекції вади серця наразі вирішується», –розповів Олег Самчук.

Очільник Першого територіального медоб’єднання Львова каже, що раніше діток з вадами серця із Західної України везли в Київ.

«Це багато годин в дорозі реанімобілем із ризиком для життя дитини. Та відколи у нас з’явилися дитяча кардіохірургія, ці ризики вдалося значно мінімізувати. А завдяки гелікоптерам навіть сотні кілометрів – уже не відстань», – додав Самчук.

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Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф