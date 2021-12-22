ОСТАННІ НОВИНИ

Де 23 грудня у Львові та Винниках не буде світла: адреси

Аліса Белей

|

У четвер, 23 грудня, низка вулиць у Львові та Винниках залишиться без світла через ремонт на електромережі. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Без світла низка вулиць у Львові та Винниках буде орієнтовно з 8:00 до 17:00 год.

Зокрема, у Львові без світла будуть вулиці:

  • 1–й Скнилівський – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 7а, 9;
  • 2–й Скнилівський – 10 а, 14, 18, 18а;
  • Ірчана – 14, 7;
  • Вівсяна – 10, 11, 12, 14, 3, 3а, 5, 7, 8, 8а, 9;
  • Городоцька – 206 а, 266, 296, 299, 318–А, 321, 47, 6;
  • Гречана – 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 18а, 19, 27, 29, 6, 7, 9;
  • Грузинська – 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 22, 22А, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 52, 6, 7, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 88а, 9;
  • Кавказька – 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 24, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9, діл.1;
  • Кульпарківська – 200, 202, 204, 206, 206а, 208, 210, 212, 212а, 214, 216, 218, 218а, 218б, 220, 222, 222 а;
  • Лукича – 12;
  • Пшенична – 13, 16;
  • Рівненська – 9;
  • Самбірська – 1, 3;
  • Скнилівська – 41, 42;
  • Смотрицького М. – 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 21, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9;
  • Церетелі А. – 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9;
  • Щирецька – 10, 10а, 12, 6, 8;
  • Великого В. – 1, 89, 9;
  • Величковського І. – 30–А;
  • Короленка В. – 1;
  • Кульпарківська – Щирецька;
  • Лисенка – 11, 14, 14а, 14б, 15а, 22, 22Б, 22Ц, 23 а, 24, 29, 31–А, 33, 35, 37, 39, 6, 8;
  • Мазепи I. Гетьмана – 15, 15–А, 17;
  • Миколайчука І. – 14 Б;
  • Орлика П. – 2;
  • Полуботка П. гетьмана – 11 А;
  • Лірницька – 11, 16, 18, 20, 20а, 22, 5, 6, 6а, 7, 9;
  • Соняшникова – 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6, 8, 9;
  • Рубчака І. – 2, 4;
  • Голоско КСТ Голоско–фтизіатр – 19, 54, діл.35;
  • Голоско СК Алмаз – 1 – 32, 34;
  • Голоско СК Барвінок – діл 7;
  • Замарстинівська – 235, 236, 236а, 237, 239, 239а, 241, 243, 243А, 243Б, 243в, 244, 245, 247, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 262, 264, 265, 266, 268, 270, 61Д;
  • Заозерна – 2, 41;
  • Заозерний пров. 6-й – 7, 7а, 8, 9;
  • Збоїща –2, 6 а;
  • Космічна – 41;
  • Полтв’яна – 11, 12, 13, 14, 18, 19а, 2, 21, 25, 34, 34є, 34а, 34Б, 34в, 34е, 36, 38а, 4, 42, 9;
  • Полунична – 1, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 14б, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 27, 27а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 9а;
  • Приозерний Голоско СК – 42, б/н, ДІЛ 5, дача;
  • Урочище Голоско – 29, Д–47, д11, діл–8, діл-45, дача;
  • Хмельницького – 194 Б, 196, 231;
  • Чигиринська – 24, 28, 28а, 29б, 30, 31, 32, 32г, 34, 36, 38, 38–А, 42, 42Б, 7, 9;

У Винниках без світла будуть такі вулиці :

Реклама партнерів
  • Галицька – 1, 10, 101, 11, 12, 13, 135, 138, 13а, 14, 14–А, 146, 14А, 15, 16, 161, 17, 175, 18, 2А, 3, 5, 6, 63, 7, 8, 92;
  • Жупан – 1, 2, 3, 4, 5;
  • На куті – 10, 11, 12, 21, 39, 41, 43;
  • Пушкіна – 1, 10, 2, 3, 37 Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а;
  • Руська – 1, 11, 11а, 11б, 11в, 13, 15, 15а, 19, 19а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 3а, 41, 47, 5б, 5в, 7, 9, б\н;
  • Крушельницької – 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 2, 21, 23, 25, 25а, 29, 2а, 2Б, 3, 3Г, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6В, 7, 8, 8а, 9.

Також можливе відключення світла у селі Зимна вода, селі Солонка на вулиці Й. Сліпого, 2 та у Рясне-Руському.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів