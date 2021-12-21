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В Україні зібрали рекордний урожай

Наталя Дуляба

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Цьогоріч Україна зібрала рекордний за всю історію урожай зернових, зернобобових та олійних культур. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко.

«30-й рік незалежності України отримав ще одну історичну подію: безпрецедентний рекорд врожаю. Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 млн тонн. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави», – написав Роман Лещенко.

Так, українські аграрії зібрали більше 84 млн тонн зернових та зернобобових, а олійних культур – 22,6 млн тонн. Таким чином Україна навіть перевищила попередній прогноз на урожай 2021 року, який становив 100 млн тонн.

Водночас міністр агрополітики зауважив, що завдяки державній підтримці аграріїв та реформам у цій сфері рекордні врожаї стануть звичною практикою для України у перспективі найближчих п’яти років.

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