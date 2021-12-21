У Львові жінка народила 16 дитину

У львівському пологовому будинку на Раппопорта жінка народила 16 дитину. Це були її дванадцяті пологи, які тут прийняли медики. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Історію матері-героїні розповіли самі медики пологового будинку, які вважають її рекордсменкою. Так, пані Галина з Червонограда привела на світ 16 дітей: 9 хлопчиків і 7 дівчаток.

Минулого четверга, 16 грудня, жінка народила сина. Це вже її дванадцяті пологи, які медики успішно прийняли на Раппопорта.

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«Ця жінка могла б увійти до книги Гіннеса. Її рекорд – це її діти. Шістнадцяті пологи, останні дванадцять із них відбулися в нашому пологовому відділенні. 16 грудня у пані Галини народився дев’ятий синочок», – зауважують лікарі.

Зараз породілля почувається добре і каже, що відчуває себе захищено у руках медиків.

«Мені затишно, спокійно і надійно в цьому пологовому», – каже пані Галина.

Пані Галина до пологів з чоловіком та своїми 15 дітьми

Зазначимо, почесне звання «Мати-героїня» в Україні присвоюють жінкам, що народили та виховали п’ять і більше дітей.

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Фото: Facebook пологового 3-ої лікарні Львова