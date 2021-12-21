Суд зобов’язав мерію надати учаснику АТО інформацію про вільні ділянки у Львові

Восьмий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційну скаргу виконкому Львівської міської ради на рішення Львівського окружного адмінсуду, який зобов’язав виконком надати учаснику АТО Ярославу Керичинському інформацію про наявність вільних земельних ділянок у Львові, пишуть Наші гроші. Львів.

У вересні 2020 році до суду звернувся учасник бойових дій Ярослав Керичинський, який позивався до виконкому Львівської міської ради. Справа в тому, що у травні того ж року чоловік звернувся із запитом до ЛМР, у якому просив надати інформацію про наявність вільної землі на території Львова, яка призначена для індивідуального житлового будівництва (присадибні ділянки).

Тоді ж у відповіді на запит міська рада фактично не надала інформацію. В судовому рішенні опублікований текст відповіді на запит Управлінням земельних ресурсів Львівської міськради. Воно запевнило, щоб систематизувати усі ділянки, які не надані у приватну власність, потрібно розробити детальні плани усіх територій призначених для індивідуального будівництва. Після цього розробляють проєкти землеустрою щодо впорядкування території.

Реклама партнерів

Звичайно, у запиті зауважили, що на розробку всіх таких детальних планів в бюджеті немає додаткових коштів. Натомість позивачу надіслали посилання на Геопортал міста, де він самостійно може ознайомитися з місцями розташування землі для садибної житлової забудови.

Учасник АТО розцінив такі дії міської влади, як протиправну діяльність. Після судового розгляду у липні 2021 року Львівський окружний адмінсуд вирішив зобов’язати виконком ЛМР розглянути запит чоловіка і надати усю відповідну інформацію.

Міська рада з таким рішенням не погодилась і звернулась із апеляційної скаргою. Але і тут судді зазначили, така відповідь на інформаційний запит є радше формальною відпискою, без конкретних даних. Таким чином суд дійшов до висновку, що міська рада порушила норми доступу до публічної інформації.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.