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Третина українців переконана, що наступний рік буде гіршим, ніж 2021, – опитування

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Третина українців очікують, що 2022 рік буде кращим за попередній, стільки ж вважають, що він буде гіршим. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Загалом 31% українців вважають, що прийдешній 2022 буде кращим ніж попередній. Ще третина думають, що нічого не зміниться, стільки ж вважають, що наступний рік буде гіршим, ніж 2021.

Минулого року очікування були оптимістичніші: тоді 52% чекали, що 2021 рік буде кращим за 2020-ий.

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В цілому молодші опитані (до 40 років) очікують, що прийдешній рік скоріше буде кращим, натомість старші – думають, що нічого не зміниться або буде гірше.

Опитування проводилося з 14 до 16 грудня 2021 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього було опитано 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.  

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