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Серед секонд-хенду львівські митники знайшли на 1,3 млн грн нового одягу

Аліса Белей

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У пункті пропуску «Шегині – Медика» прикордонники затримали мікроавтобус, в якому під виглядом секонд-хенду перевозили понад 50 одиниць нового одягу. Орієнтована вартість виявленого – 1,3 млн грн. Про це йдеться на сторінці Львівської митниці у Facebook.

В ніч на 20 грудня у пункт пропуску «Шегині – Медика», що на кордоні з Польщею, прибув мікроавтобус. Для проходження митного контролю водій обрав смугу «червоний коридор» та задекларував 700 кг вживаного одягу.

Однак під час огляду авто, митники спільно з прикордонниками виявили в багажнику авто понад 50 одиниць нового одягу: жіночі сукні, светри, чоловічі сорочки, куртки, штани та піджаки бренду Rick Owens. Орієнтована вартість одягу – 1,3 млн грн.

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Так, правоохоронці склали протокол за недекларування товарів. Контрабандний товар у чоловіка вилучили. Його точну вартість встановлять експерти, а справу невдовзі скерують до суду.

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Фото: Львівська митниця

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