На Тростяні врятували двох травмованих туристів

У неділю, 19 грудня, на горі Тростян у Львівській області рятувальники допомогли двом травмованим туристам-лижникам. Про це Львівському портал повідомили в ДСНС Львівщини.
В горах постраждали 19-річний львів’янин та 41-річна мешканка Чернігова. Під час катання вони травмували ноги.
Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.
Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:
- дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;
- не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
- одягайте захисне спорядження;
- не з’їжджайте з трас.
- пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих.
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Ольга Денисяка