На Тростяні врятували двох травмованих туристів

У неділю, 19 грудня, на горі Тростян у Львівській області рятувальники допомогли двом травмованим туристам-лижникам. Про це Львівському портал повідомили в ДСНС Львівщини.

В горах постраждали 19-річний львів’янин та 41-річна мешканка Чернігова. Під час катання вони травмували ноги.

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

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Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих.

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