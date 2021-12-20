Музей Революції Гідності спроєктують за 49 млн грн

ТОВ «Основа-Солсиф» спроектує Музей Революції Гідності за 49,4 мільйона гривень. Такими є результати тендеру від 16 грудня у системі «Прозорро», пишуть Наші гроші.

До квітня 2023 року компанія повинна спроектувати нове будівництво Музею Революції Гідності на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 у Печерському районі Києва. Йдеться про три стадії проектування: «ЕП» (ескізний проект), «П» (проект) і «Р» (робоча документація).

Характеристики відповідатимуть проектній пропозиції «Штурм пагорба» переможця Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу. Це архітектурне бюро «Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten GmbH» (Німеччина), котре передало всі майнові авторські права замовнику. Авторами є архітектори Ян Кляйгус та Йоганес Кресснер.

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На місці будівництва знаходяться залишки попереднього незавершеного будівництва та котлован. Музей буде монолітним блоком із гвинтовими пандусами. Він матиме чотири надземних і два підземних поверхи. Структура будівлі буде павільйонною із зовнішніми стрункими пілястрами на масивній базі. Один вхід вестиме з алеї, а інший на останньому поверсі – із зовнішньої рампи будинку.

Ще передбачено місце для вуличних публічних масових заходів та оглядовий водний басейн між музеєм та майбутнім «Меморіальним садом» з боку Міжнародного центру культури і мистецтв. У самій будівлі музеї повинні бути виставкові зали, Дім Свободи, кінолекторій, дослідницький центр, фойє, сховища, майстерні, крамниця, кафе, гардероби, адміністрація, технічний блок, підземний паркінг.

Ціна угоди виявилась на 10% нижчою від очікуваної вартості закупівлі у 55,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було львівське ТОВ «Енерго Інжиніринг» Артема Максимова, яким керує Інна Гончаренко. Суперник не знижував ціну, на відміну від переможця.

Столична «Основа-Солсиф» належить броварському ТОВ «Основа», котрим володіють директор обох фірм Юрій Карпенко, Віктор Карпенко, Вячеслав Орлов, Лариса Байбара, Алла Кондратович, Семен Новофастовський та Лідія Миронова. Ця «Основа» відома як будівельник «Меморіалу жертв Голодомору». Від заснування «Прозорро» в 2016 році «Основа-Солсиф» отримала підрядів на 2,98 млн грн., а «Основа» – на 1,80 млрд грн.

Нинішню закупівлю провели із другої спроби. У першому тендері з такою ж очікуваною вартістю 55,00 млн грн. узяло участь п’ять компаній. Аукціон виграло ТОВ «Українські архітектурні технології» із ціною 33,89 млн грн., що на третину дешевше від очікуваної суми. Однак замовник відмінив той тендер, адже уряд перерозподілив і зменшив видатки за програмою «Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури».

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