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92-річній мовознавиці зі Львова дали довічну стипендію

Ольга Денисяка

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Відомій українській мовознавиці Олександрій Сербенській призначили довічну стипендію Кабінету міністрів. Про це йдеться у Facebook Факультету журналістики ЛНУ ім. Франка.

Уряду призначив Олександрі Сербенській довічну стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

Олександра Сербенська – мовознавиця, докторка філологічних наук, академік вищої школи Нацакадемії наук України, дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Також вона є професоркою кафедри телебачення і радіомовлення Львівського національного університету ім. Івана Франка. Науковиця написала понад 200 публікацій з української термінології, культури української мови, лінгводидактики, франкознавства, словників, посібників, монографій.

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Фото: Твоє місто

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