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Троє дітей постраждали в ДТП на об'їзній Львова

Ольга Денисяка

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18 грудня о 16:00 год. на об’їзній Львова зіткнулись автомобілі Subaru Outback та Skoda A7. Внаслідок аварії травмувались троє дітей. Про це йдеться у Facebook Патрульної поліції Львівщини.

Попередньою причиною ДТП називають те, що один із учасників не переконався у безпечності виїзду з другорядної дороги на головну. Внаслідок автопригоди постраждало троє дітей: 2-річний хлопчик, 11 та 13-річні дівчата. Їх шпиталізували до дитячої лікарні.

За спостереженнями патрульних, дитячих автомобільних крісел чи інших засобів безпечного перевезення дітей в автомобілі не було.

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Патрульні додають, що за 11 місяців цього року на території Львівської області зареєстрували 371 ДТП за участю дітей. З них, 324 автопригоди з постраждалими, в яких 382 дитини травмувалося та 18, на жаль, загинуло.

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