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Російську акторку не пустили в Україну

Ольга Денисяка

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До України не пустили російську акторку, яка незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

32-річна росіянка прибула до аеропорту Борисполя із Варшави. В Україні актриса планувала взяти участь у зйомках.

Проте, прикордонники зазначають, що вона порушувала порядок відвідин Криму. Через це її не пустили до України та заборонили в’їзд на три роки. Акторка відлетіла зворотним рейсом.

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У ДПСУ не називають прізвища актриси. Однак за даними LIGA.net, йдеться про Любов Рєзіну, дівоче прізвище – Баханкова.

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