НАТО ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України, особливо з урахуванням вимог Росії щодо гарантій не розширення Альянсу. Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв’ю газеті Le Journal du Dimanche, передає УНІАН.

«Ми ніколи не підемо на компроміс ані щодо безпеки своїх союзників, ані щодо права кожної країни, включаючи Україну, вирішувати свою власну долю. Це фундаментальні принципи, які були підтверджені не тільки Північноатлантичним союзом, але також і Росією, яка підписала такі документи, як Гельсінський заключний акт 1975 року або Паризька хартія 1990 року», – заявив Столтенберг.

Він нагадав, що Україна є суверенною державою і має право захищати себе відповідно до Статуту ООН.

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«У неї є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті», – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що якщо Росія застосує війська проти України, їй доведеться заплатити “високу ціну”.

«Будуть жорсткіші економічні та політичні санкції, і ми забезпечимо безпеку кожної з наших країн-учасниць», – зазначив Столтенберг.

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