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Росія вийшла з Договору про відкрите небо

Ольга Денисяка

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Росія 18 грудня офіційно припинила участь у Договорі про відкрите неба. Про це повідомляє УП з посиланням на російське видання РБК.

Кілька місяців тому Росія попередила про це решту країн учасниць договору.

«Цей крок має на увазі одночасний вихід і зі сформованої в рамках договору групи держав-учасниць, що включає нашу країну та Білорусь», йшлося у заяві МЗС.

У МЗМ РФ наголосили, що Росія, «незважаючи на численні порушення ДОН із боку США, їхніх союзників та клієнтів, робила все можливе для збереження угоди».

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Як пише РИА Новости, рішення залишити угоду Москва ухвалила після того, як з неї вийшли США, а їхні європейські союзники відмовилися надати російській стороні гарантії, що інформація, зібрана в ході прольотів над територією Росії, не передаватиметься у Вашингтон.

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