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Wizz Air відновлює польоти зі Львова до Біллунда на новорічні свята

Аліса Белей

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Авіаперевізник Wizz Air оголосив про відновлення рейсів на новорічні свята зі Львова до Біллунда невеликого міста в Ютландії, що у Данії. Про це повідомляє перше Міжнародний аеропорт «Львів» на своїй сторінці у Facebook.

Прямі авіасполучення Львів – Біллунд почнуть обслуговувати з 17 грудня 2021 року до 7 січня 2022 крім (31.12.2021).

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Літаки здійснюватимуть рейси двічі на тиждень: щопонеділка та щоп’ятниці. Виліт зі Львова о 06:00, приліт до Біллунда о 08:10.  повернення з Біллунда о 08:40, приліт до Львова о 10:45.

Додатковий рейс буде 30 грудня (у четвер). Виліт зі Львова – 14:50, приліт до Біллунда – 17:00. Виліт з Біллунда  – 17:25, приліт до Львова – 18.30.

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Фото – з мережі Інтернет

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