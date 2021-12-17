У Львові збирають кошти на медобладнання для онкохворих дітей

Благодійний фонд «Крила надії» збирає кошти на рентгено-проникний хірургічний стіл для онкохворих дітей у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Про це йдеться на сторінці благодійників у Facebook.

На медичне обладнання потрібно понад мільйон гривень.

«Дуже сподіваємося, що ти допоможеш нам здійснити нашу величезну мрію – зібрати 1 030 000 грн. для придбання рентгено-проникного хірургічного столу для Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», – йдеться у повідомленні.

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Завдяки цьому обладнанню діти зможуть отримувати найсучаснішу і найефективнішу допомогу і швидше одужувати, а лікарі проводити надзвичайно складні операції із одночасним використанням рентген-дуги.

«Тобто лікарі оперують і одразу перевіряють, наскільки ефективно усунено проблему, і вирішують, без втрат часу, як діяти далі. Таких операцій щороку потребують 500 дітей та підлітків із 8-ми областей Західної України», – додають благодійники.

Допомогти у зборі коштів на обладнання можна долучитися за посиланням.

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