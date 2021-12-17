ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові збирають кошти на медобладнання для онкохворих дітей

Вероніка Рой

|

Благодійний фонд «Крила надії» збирає кошти на рентгено-проникний хірургічний стіл для онкохворих дітей у Західноукраїнському  спеціалізованому дитячому медичному центрі. Про це йдеться на сторінці благодійників у Facebook.

На медичне обладнання потрібно понад мільйон гривень.

«Дуже сподіваємося, що ти допоможеш нам здійснити нашу величезну мрію – зібрати 1 030 000 грн. для придбання рентгено-проникного хірургічного столу для Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів

Завдяки цьому обладнанню діти зможуть отримувати найсучаснішу і найефективнішу допомогу і швидше одужувати, а лікарі проводити надзвичайно складні операції із одночасним використанням рентген-дуги.

«Тобто лікарі оперують і одразу перевіряють, наскільки ефективно усунено проблему, і вирішують, без втрат часу, як діяти далі.  Таких операцій щороку потребують 500 дітей та підлітків із 8-ми областей Західної України», – додають благодійники.

Допомогти у зборі коштів на обладнання можна долучитися за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая
Вероніка РОЙ
ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая

Цьогоріч у Львові діятиме щонайменше п'ять локацій, де маленькі мешканці міста зможуть зустріти святого Миколая. Діти ма...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів